В июле поступления в общий фонд госбюджета составили 64 млрд гривен — Finance.ua
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В июле поступления в общий фонд госбюджета составили 64 млрд гривен

Казна и Политика
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В июле поступления в общий фонд госбюджета составили 64 млрд гривен
В июле поступления в общий фонд госбюджета составили 64 млрд гривен
В июле в общий фонд государственного бюджета поступило 64,0 млрд гривен, выполнение индикатива 144,7%, дополнительно поступило в бюджет 19,8 млрд гривен.
Об этом сообщил в Тelegram-канале депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
За январь-июль 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 413,9 млрд гривен, индикативные показатели выполнены на 103,5% или (+13,8 млрд гривен).
Более прошлогоднего факта января-июля 2021 года уплачено 83,4 млрд гривен (+25,2%).
За июль 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 64,0 млрд гривен, выполнение индикатива 144,7%, дополнительно поступило в бюджет 19,8 млрд гривен.
Более прошлогоднего факта июля 2021 года уплачено +24,5 млрд гривен (+61,9%).
НДС по производимым товарам (сальдо) за январь-июль — индикативные показатели выполнены на 133,5% (+33,0 млрд гривен).
Фактические поступления налога составляют 131,6 млрд гривен, что в 1,5 раза (+45,7 млрд гривен) больше, чем за январь-июль 2021 года (85,9 млрд гривен).
В июле индикативные показатели выполнены на 225,1% (+19,2 млрд гривен).
Фактические поступления налога составляют 34,6 млрд гривен, что в 2,6 раза (+21,1 млрд гривен) больше, чем за июль 2021 года (13,5 млрд гривен).
Акцизный налог (произведенный + ввозимый) — выполнение индикатива в полном объеме.
Фактические поступления налога составляют 7,9 млрд гривен.
По материалам:
Українські Новини
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