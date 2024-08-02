В июле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 11% — Finance.ua
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В июле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 11%

Валюта
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В июле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 11%
В июле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 11%
В июле 2024 года чистая продажа валюты Национальным банком Украины составила 3,316 млрд долларов, что на 11% больше июньского объема чистой продажи (2,986 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В июле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 11%
Так, в июле НБУ купил на межбанке 0,002 млрд долларов, а продал — 3,318 млрд долларов.
В июне НБУ купил на межбанке 0,001 млрд долларов, а продал 2,986 млрд долларов.
В мае чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 34,6% до 3,1 млрд долларов, в апреле 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,283 млрд долларов.

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В марте 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1,788 млрд долларов, что на 18,5% больше февральского объема чистой продажи (1,509 млрд долларов).
В феврале НБУ купил на межбанке 0,032 млрд долларов, а продал 1,541 млрд долларов, в январе НБУ купил на межбанке 0,016 млрд долларов, а продал 2,549 млрд долларов.
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По материалам:
Українські Новини
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