В июле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 11% — Finance.ua

В июле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 11% Сегодня 11:15 — Валюта

В июле чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 11%

В июле 2024 года чистая продажа валюты Национальным банком Украины составила 3,316 млрд долларов, что на 11% больше июньского объема чистой продажи (2,986 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Так, в июле НБУ купил на межбанке 0,002 млрд долларов, а продал — 3,318 млрд долларов.

В июне НБУ купил на межбанке 0,001 млрд долларов, а продал 2,986 млрд долларов.

В мае чистая продажа валюты НБУ на межбанке выросла на 34,6% до 3,1 млрд долларов, в апреле 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,283 млрд долларов.

В марте 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1,788 млрд долларов, что на 18,5% больше февральского объема чистой продажи (1,509 млрд долларов).

В феврале НБУ купил на межбанке 0,032 млрд долларов, а продал 1,541 млрд долларов, в январе НБУ купил на межбанке 0,016 млрд долларов, а продал 2,549 млрд долларов.

Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком, и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю прямо на ваш почтовый ящик!

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.