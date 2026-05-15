В июле бензин может подорожать на 4 грн за литр из-за добавления спирта

Автомобильная заправка
С 1 июля 2026 года в Украине может вырасти стоимость бензина из-за ужесточения требований к содержанию биоэтанола в топливе.
Об этом заявил владелец и CEO UPG Владимир Петренко во время форума Energy Finance в Киеве пишет interfax.com.ua.
По его словам, переход к бензинам с 7−10% биоэтанола может прибавить примерно 4 грн в стоимость одного литра горючего.
«Спиртовой бензин из 5% биоэтанола на 2 грн/л дороже обычного. Я ожидаю, что это будет примерно плюс 4 грн к цене, если будет 10% биоэтанола», — отметил Петренко.
Законодательное регулирование

Как мы сообщали ранее, в Украине уже действует норма об обязательном добавлении 5% биоэтанола к бензину, однако штрафы за ее несоблюдение были отсрочены.
Теперь профильный комитет Верховной Рады предлагает перенести полноценное введение санкций до 1 июля 2026 г. и одновременно повысить минимальную долю биоэтанола до 7%.
Глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус считает, что со временем украинские АЗС смогут самостоятельно смешивать бензин с биоэтанолом внутри страны, что потенциально позволит снизить логистические затраты и стабилизировать цены.
В то же время Петренко подчеркнул, что украинские производители биоэтанола уже ориентируются на европейский рынок, поэтому закупки все равно будут проходить фактически по европейским ценам.
