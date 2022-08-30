В июле 2022 года погашение требований кредиторов банков в управлении ФГВФЛ превысило 2 млрд грн — Finance.ua

В июле 2022 года погашение требований кредиторов банков в управлении ФГВФЛ превысило 2 млрд грн Сегодня 15:45 — Кредит&Депозит

В июле 2022 года погашение требований кредиторов банков в управлении ФГВФЛ превысило 2 млрд грн

В июле 2022 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 2,005 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Из указанной суммы, в частности 1,195 млрд грн направлено на погашение требований 3-й очереди, возникших в т.ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, на погашение требований 4-й очереди — физических лиц сверх гарантированной суммы — 805,4 млн грн, на погашение требований 7-й очереди — юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, — 4,0 млн грн.

Итого за январь-июль 2022 года сумма удовлетворения требований ликвидируемых Фондом кредиторов банков составила 3,083 млрд грн, из которых на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов направлено 54,3 млн грн (в т.ч. 53,8 млн грн — НБУ).

В общей сложности за весь период по состоянию на 1 августа 2022 года удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 58,966 млрд грн, из которых 17,017 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в т.ч. 15,736 млрд грн — НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

Напомним, на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков. В связи с этим Фонд принимает необходимые меры с целью реализации положений статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (владельцев, руководство банков), действиями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банкам. Все средства, взимаемые в результате этой деятельности, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банков.

По состоянию на 1 августа 2022 года Фондом, в соответствии со ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 75 исковых заявлений по 46 банкам. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, — 859 человек. Общая сумма исковых требований составляет 102 602,9 млн. грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебным решениям, составляет более 76 млн грн.

Кроме того, Фонд предъявил 32 гражданских иска в уголовных производствах в отношении 22 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 65 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 22 546,9 млн грн.

Вместе с этим, по результатам рассмотрения судами уголовных производств, на основании принятых судебных решений, по состоянию на 1 августа 2022 года Фонд гарантирования инициировал 5 судебных производств о возмещении ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, в отношении 5 банков. Общее количество ответчиков — 5 человек. Общая сумма заявленных исковых требований составляет 2657,8 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебным решениям, составляет более 1 220,6 млн грн.

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