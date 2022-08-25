В ФГВФЛ рассказали, сколько средств украинцы держат в банках-участниках Фонда — Finance.ua

В ФГВФЛ рассказали, сколько средств украинцы держат в банках-участниках Фонда Сегодня 10:39 — Кредит&Депозит

В ФГВФЛ рассказали, сколько средств украинцы держат в банках-участниках Фонда

По состоянию на 1 августа 2022 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 935,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2022:

вклады в национальной валюте — 580,4 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 355,1 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 августа 2022 года составила 2,9%, а сумма их вкладов составила 90 млрд грн (9,6% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года).

Напомним, что с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

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