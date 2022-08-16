Фонд гарантирования выплатил вкладчикам «Мегабанка» почти 3,9 млрд грн гарантированного возмещения — Finance.ua

Фонд гарантирования выплатил вкладчикам «Мегабанка» почти 3,9 млрд грн гарантированного возмещения Сегодня 20:25 — Кредит&Депозит

По состоянию на 15 августа 2022 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам АО « МЕГАБАНК » более 3,1 млрд грн гарантированного возмещения. Это составляет 77% от общей суммы, назначенной к выплатам.

Об этом сообщил ФГВФЛ.

Как известно, вкладчики банка благодаря действию нормы закона о полном возмещении вкладов на период военного положения получают свои средства в полном объеме — в размере суммы вклада и процентов, начисленных по состоянию на конец дня 02 июня 2022 года.

Выплата гарантированного возмещения вкладчикам АО «МЕГАБАНК» началась 21 июня 2022 года. На сегодняшний день Фонд осуществляет выплату возмещения по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета.

«В целом за период действия военного положения Фонд выплатил вкладчикам выводимых с рынка банков почти 3,9 млрд грн. При этом более 30% этой суммы были получены вкладчиками удаленно — не посещая отделений банков-агентов. Напомним, возможность получать гарантированные выплаты от Фонда удаленно вкладчики выводимых с рынка банков получили с 18 апреля 2022 года. На сегодняшний день эту возможность предоставляют четыре банка-агента: АО КБ « ПРИВАТБАНК », АБ «Укргазбанк», АБ «Южный», АО «ПУМБ», — сказала Наталия Рудуха, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

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