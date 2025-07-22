В Ивано-Франковской области планируют возобновить добычу соли — Finance.ua

В Ивано-Франковской области планируют возобновить добычу соли Сегодня 12:17

Долинское месторождение (Ивано-Франковская область) планирует в ближайшее время возобновить добычу соли.

Об этом сообщил городской голова Долинской территориальной общины Иван Дырив в Facebook.

Он напомнил, что Долинское месторождение соли является одним из самых старых в Украине — здесь добывалась соль еще с Х века. До середины XX века Долинский солевыварочный комбинат был одним из крупнейших предприятий города.

«Наконец, после десятилетий упадка есть надежда на возвращение былой славы долинской соли. Сейчас кипит работа над восстановлением соледобычи. Это не просто обещания, а конкретные шаги: активно идут работы над проектом разработки Долинского месторождения, и проводится тщательная оценка влияния на окружающую среду», — написал Дыров.

Разработку проектного решения для будущего солевыварочного завода готовят специалисты Государственного научно-исследовательского и проектного института основной химии «Ниохим». Спецразрешение на добычу каменной соли (галита) в 2023 году получило харьковское ООО «Планета комфорт».

Справка Finance.ua:

Украина в довоенном 2021 году экспортировала 710,04 тыс. тонн соли на $28,32 млн, тогда как в 2022-м поставки за границу упали в натуральном выражении в пять раз — до 142,038 тыс. тонн, а выручка еще сильнее — до $3,82 млн.

Основными покупателями украинской соли в 2021 году были Польша (39,1%), Венгрия (27,4%) и Румыния (7,3%). В 2021 году Украина импортировала соли 142,81 тыс. тонн на $12,92 млн.

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