В Италии арестовали яхту за €5,5 млн по делу о коррупции в Фонде госимущества — Finance.ua
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В Италии арестовали яхту за €5,5 млн по делу о коррупции в Фонде госимущества

Криминал
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Итальянские правоохранители арестовали яхту премиум-класса, стоимость которой составляет €5,5 млн.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
«Благодаря деятельности совместной следственной группы в составе детективов НАБУ, прокуроров САП и представителей правоохранительных органов Франции при содействии правоохранительных органов Италии выявлен и наложен арест на дорогостоящий актив одного из руководителей преступной организации в Фонде государственного имущества Украины», — сказано в сообщении.
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Речь идет о яхте премиум-класса стоимостью 5,5 млн евро.
В рамках совместной следственной группы итальянские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество.
Ранее в рамках деятельности совместной следственной группы французскими правоохранителями арестована недвижимость подозреваемых по этому делу общей стоимостью 6,5 млн евро, а австрийскими правоохранителями — элитные автомобили и драгоценности.
«Принимаются меры по установлению другого имущества участников преступной организации, а также их розыску и экстрадиции», — сообщили в НАБУ.
По материалам:
Finance.ua
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