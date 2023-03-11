В Испании женщина отсудила у экс-мужа 200 тысяч евро за 25 лет домашнего труда — Finance.ua

В Испании женщина отсудила у экс-мужа 200 тысяч евро за 25 лет домашнего труда Сегодня 18:33

В Испании суд заставил мужа заплатить более 200 тысяч евро компенсации бывшей супруге, которая 25 лет вела домашнее хозяйство.

Об этом сообщает Euronews.

Жена подала иск, в котором указала, что имеет право на компенсацию, поскольку за долгие годы брака была лишена возможности сделать карьеру. В то время как муж накапливал деньги и увеличивал свое состояние.

Кроме того, 48-летняя истица принимала участие в семейном бизнесе.

Судья решил, что разведенная женщина заслуживает компенсации, поскольку выполняла домашнюю работу и ухаживала за мужем.

У разведенной пары есть две дочери. После расторжения брака имущество, приобретенное каждой стороной, должно принадлежать им.

Напомним, в Хмельницкой области муж должен заплатить 80 тысяч гривен своей бывшей жене за то, что похитил их общего сына и не возвращал два года.

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Економічна Правда По материалам:

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