В Испании проезд в поездах станет бесплатным — Finance.ua

В Испании проезд в поездах станет бесплатным Сегодня 05:38 — Мир

В Испании проезд в поездах станет бесплатным

В Испании на фоне энергетического кризиса с 1 сентября 2022 года пассажиры смогут бесплатно ездить на различных поездах национальной сети Renfe.

Об этом пишет CNN

Как пояснил премьер-министр Испании Педро Санчес, с 1 сентября до конца 2022 года билеты на поезда, обслуживаемые общественными службами сети Cercanías, Rodalies и Media Distance (поездки местной и средней дальности), будут бесплатными.

При этом уточняется, что предложение не распространяется на билеты в один конец или на дальние поездки. Бесплатные билеты будут рассчитаны минимум на 10 поездок «туда и обратно».

К таким мерам власти страны решили прибегнуть в условиях энергетического кризиса и высокой инфляции в Европе.

«Эта мера поощряет максимальное использование этого вида общественного транспорта, чтобы гарантировать необходимые ежедневные поездки на работу безопасным, надежным, удобным, экономичным и экологичным транспортным средством в условиях чрезвычайных обстоятельств неуклонного роста цен на энергию и топливо», — говорится в сообщении министерства транспорта Испании.

О программе Renfe было объявлено вскоре после того, как правительство Испании обязалось снизить на 50% плату за общественный транспорт для государственного транспорта.

Как сообщалось, ранее с подобными целями в Германии запустили проездные на месяц стоимостью 9 евро, которые можно использовать в местном и региональном транспорте по всей стране. Впрочем, в первые дни акция вызвала давки в общественном транспорте, позже ситуация была урегулирована.

Тем временем в Австрии еще в конце 2021 года ввели «климатические билеты» со значительной скидкой, действительные на всех видах общественного транспорта страны, с целью побудить людей оставлять свои машины дома. Klimaticket на год стоит 1095 евро, что составляет около 3,50 долларов в день.

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УНІАН По материалам:

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