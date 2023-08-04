В Испании появилась вторая локация для обмена украинского водительского удостоверения — Finance.ua
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В Испании появилась вторая локация для обмена украинского водительского удостоверения

Личные финансы
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В Испании появилась вторая локация для обмена украинского водительского удостоверения
В Испании появилась вторая локация для обмена украинского водительского удостоверения
Государственное предприятие «Документ» вместе с Главным сервисным центром МВД приступили к приему граждан для обмена водительского удостоверения в городе Мадрид.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Получить услугу можно с помощью мобильных программно-технических комплексов (белые бусы с символикой ГП «Документ»), которые находятся по адресу: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28 051, коммерческий центр LA GAVIA (парковка).
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График работы центра: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.
На период тестирования систем обслуживание граждан осуществляется в порядке живой очереди. Запись в электронную очередь на услугу по обмену водительского удостоверения будет внедрена в течение первой недели работы.
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Получить консультацию по получению услуги в частных сообщениях и проверить актуальную информацию о работе «Паспортного сервиса» в городе Мадрид можно на официальных страницах центра в Instagram и Facebook.

Справка Finance.ua:

  • обменять водительские удостоверения за границей уже возможно в четырех городах Польши: Варшава, Гданьск, Вроцлав, Краков; в Чехии — Прага, в Словакии — Братислава, в Германии — Берлин, в Турции — Стамбул, в Испании — Валенсия.
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По материалам:
Finance.ua
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