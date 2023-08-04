В Испании появилась вторая локация для обмена украинского водительского удостоверения — Finance.ua

В Испании появилась вторая локация для обмена украинского водительского удостоверения Сегодня 16:47 — Личные финансы

В Испании появилась вторая локация для обмена украинского водительского удостоверения

Государственное предприятие «Документ» вместе с Главным сервисным центром МВД приступили к приему граждан для обмена водительского удостоверения в городе Мадрид.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Получить услугу можно с помощью мобильных программно-технических комплексов (белые бусы с символикой ГП «Документ»), которые находятся по адресу: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28 051, коммерческий центр LA GAVIA (парковка).

Читайте также В Украине разрешили сдавать практический экзамен на вождение неограниченное количество раз

График работы центра: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.

На период тестирования систем обслуживание граждан осуществляется в порядке живой очереди. Запись в электронную очередь на услугу по обмену водительского удостоверения будет внедрена в течение первой недели работы.

Facebook. Получить консультацию по получению услуги в частных сообщениях и проверить актуальную информацию о работе «Паспортного сервиса» в городе Мадрид можно на официальных страницах центра в Instagram

Справка Finance.ua:

обменять водительские удостоверения за границей уже возможно в четырех городах Польши: Варшава, Гданьск, Вроцлав, Краков; в Чехии — Прага, в Словакии — Братислава, в Германии — Берлин, в Турции — Стамбул, в Испании — Валенсия.

Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем не только в Украине, но и за рубежом, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробьете колесо. Карта станет вашей поддержкой в ​​пути 24/7.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.