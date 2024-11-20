В Испании намерены ежегодно легализовать 300 тыс. мигрантов для обеспечения экономики рабочей силой — Finance.ua
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В Испании намерены ежегодно легализовать 300 тыс. мигрантов для обеспечения экономики рабочей силой

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В Испании намерены ежегодно легализовать 300 тыс. мигрантов для обеспечения экономики рабочей силой
В Испании намерены ежегодно легализовать 300 тыс. мигрантов для обеспечения экономики рабочей силой
Испанские власти намерены проводить легализацию до 300 тыс. мигрантов в год, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране из-за старения населения, заявила во вторник министр социального обеспечения и миграции Испании Эльма Саис.
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«У Испании есть выбор между открытой процветающей страной или закрытой бедной страной. Мы выбрали второе», — приводят западные СМИ ее слова.
По ее словам, политика с привлечением мигрантов продлится три года. Она уточнила, что Испании нужно в год 250−300 тыс. иностранных работников, способных платить налоги, с целью сохранить государство всеобщего благоденствия.
Новые меры власти предусматривают упрощение процедур выдачи иммигрантам разрешений на проживание и работу, что будет способствовать получению иностранной рабочей силой гарантированных трудовых прав. Кроме того, ищущие работу приезжие смогут продлить действие визы с трех до 12 месяцев. Иностранцам с обучающей визой разрешат работать до 30 часов в неделю.

Справка Finance.ua:

  • Экономика Испании — страны с населением 48,9 млн — наиболее быстро растет в ЕС. Этой тенденции, в частности, способствует приток квалифицированных мигрантов из Латинской Америки.
  • По подсчетам рейтингового агентства Fitch Ratings Inc., в 2022 году в Испанию въехало больше мигрантов, чем за все предыдущее десятилетие вместе.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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