Конгресс Испании одобрил законопроект об отмене программы «Золотые визы» в январе 2025 года — Finance.ua

Конгресс Испании одобрил законопроект об отмене программы «Золотые визы» в январе 2025 года Сегодня 18:12 — Мир

Конгресс Испании одобрил законопроект об отмене программы «Золотые визы» в январе 2025 года

Конгресс депутатов Испании 14 ноября 2024 г. одобрил законопроект о прекращении инвестиций в недвижимость в программе «Золотая виза».

Об этом пишет Schengen.News

Решение принято после поправок, принятых в Закон об эффективности правосудия и одобренных на пленарном заседании Конгресса.

Согласно сообщениям местных СМИ, в январе 2025 года направление инвестиций в недвижимость может быть удалено из программы Residency by Investment.

Однако законопроект еще должен быть подан в Сенат для внесения поправок, а затем он будет направлен в Конгресс для окончательного утверждения перед официальным исключением из программы.

Завершение варианта инвестирования в недвижимость

Программа «Золотая виза» Испании предлагает путь к месту жительства для граждан стран, находящихся за пределами ЕС. Чтобы получить вид на жительство, они должны вложить финансовые средства в эту страну.

Состоятельные иностранные граждане могут выбрать несколько вариантов, которые предлагает испанская программа «Золотая виза», включая инвестирование в недвижимость, развитие бизнеса и перевод капитала.

Наиболее востребованным вариантом этой схемы считается вариант инвестирования в недвижимость. Эта опция позволяла иностранцам получить вид на жительство, приобретя недвижимость стоимостью 500 000 евро или более и выполнив несколько других условий.

Справка Finance.ua:

Программа «Золотая виза» Испании вносит значительный вклад в экономику Испании, в частности, в ее возможность инвестировать в недвижимость.

Только в 2022 году Испания предоставила в общей сложности 2462 золотые визы тем, кто выбрал вариант инвестирования в недвижимость, стоимостью 500 000 евро или больше, что на 60 процентов больше, чем в статистике 2021 года.

С момента внедрения этой программы в 2013 году Испания выдала золотые визы 11 464 лицам.

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