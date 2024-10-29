Спрос на испанскую программу «Золотая виза» растет — Finance.ua

Спрос на испанскую программу «Золотая виза» растет Сегодня 18:33

Спрос на испанскую программу «Золотая виза» растет

Отмена варианта инвестирования в недвижимость по программе «Золотая виза» привела к увеличению спроса со стороны иностранных граждан на программу «Золотая виза» Испании.

Об этом сообщает Schengen.News.

Специалист по международной мобильности в Испании Хуан Карлос Лоис заявил, что в августе в стране наблюдалось увеличение соответствующих запросов втрое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Карлос Лиос рассказал, что в течение всего августа Испания каждый день получала заявки на участие в программе «Золотая виза».

По словам Антонио Лечуги, специализирующегося на иммиграции испанского юриста, особый интерес к испанской программе «Золотая виза» отметили граждане Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

Иностранные граждане больше не имеют права на получение вида на жительство, инвестировав 500 000 евро или больше в программу «Золотая виза».

Страна будет принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы жилье было правом, а не просто спекулятивным бизнесом, эту меру подтвердил президент правительства Педро Санчес.

«Я хочу сообщить, что завтра Совет министров будет рассматривать отчет, представленный министром жилищного строительства и градостроительства, чтобы изменить закон, одобренный Народной партией в 2013 году, позволяющий получить визу на проживание, если вы инвестируете в жилье в нашей стране», — сообщил Педро Санчес.

В Испании жесткий жилищный кризис. Есть много молодых людей, которые не могут получить жилье. Рынок недвижимости насыщен. Существует пузырь, который мешает многим людям получить доступ к жилью, даже если у них есть хорошая работа. Об этом говорит специалист по международной мобильности в Испании Хуан Карлос Лоис.

более 500 000 евро в недвижимость или определенные виды бизнеса. Напомним, в 2013 году в Испании была запущена схема проживания за инвестиции. Она позволяла состоятельным людям из-за пределов ЕС получать вид на жительство, инвестировав

Однако 8 апреля 2024 года правительство страны заявило, что планирует отменить маршрут недвижимости, на который приходится 94 процента заявок, чтобы снизить давление на рынок жилья. Судебный процесс прекращения действия визы еще продолжается. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что реформа является частью стремления его коалиционного правительства меньшинства сделать жилье «правом, а не спекулятивным бизнесом».

Справка Finance.ua:

Согласно выводам финансовой консалтинговой компании Arton Capital, Венгрия, Греция и Италия имеют самые лучшие в Европе программы «Золотая виза». Когда речь заходит о европейской схеме проживания за инвестиции, эти три страны являются наиболее востребованными схемами среди иностранных граждан.

Программы «Золотая виза» позволяют иностранцам получить вид на жительство в странах, предлагающих такие программы, в обмен на финансовые инвестиции и выполнение необходимых условий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.