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"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцев

"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцев

Кабинет министров предоставил право Миниэкономики подавать предложения в Государственную миграционную службу относительно установления квоты иммиграции в отношении высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов.

Об этом сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Чтобы получить такое право, нужно вложить в экономику Украины от 100 тыс. долларов.

Правительство внесло изменения в порядок формирования квоты иммиграции.

«Предложения в ГМС относительно установления квоты иммиграции на следующий календарный год вносят… Минэкономики – относительно лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов США, и высококвалифицированных специалистов и сотрудников, острая потребность в которых является существенной для экономики Украины», – сказано в тексте постановления.

Справка Finance.ua:

  • В Минэкономики рассказали, как планируют привлекать инвестиции в Украину. Необходимо привлечение в течение 5 лет по крайней мере 50 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций и соответствующее увеличение ПИИ на душу населения до 2 тыс долл. США, а также увеличение ежегодных объемов внутреннего инвестирования более чем в 2 раза, что позволит снизить износ основных фондов с 60,6% до 48%.
По материалам Finance.UA
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