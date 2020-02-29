"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцев

Кабинет министров предоставил право Миниэкономики подавать предложения в Государственную миграционную службу относительно установления квоты иммиграции в отношении высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов.

Об этом сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Чтобы получить такое право, нужно вложить в экономику Украины от 100 тыс. долларов.

Правительство внесло изменения в порядок формирования квоты иммиграции.

«Предложения в ГМС относительно установления квоты иммиграции на следующий календарный год вносят… Минэкономики – относительно лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов США, и высококвалифицированных специалистов и сотрудников, острая потребность в которых является существенной для экономики Украины», – сказано в тексте постановления.

Справка Finance.ua: