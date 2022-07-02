В Исландии начали строительство крупнейшего завода для улавливания углекислого газа из воздуха — Finance.ua

В Исландии начали строительство крупнейшего завода для улавливания углекислого газа из воздуха Сегодня 23:10 — Технологии&Авто

Швейцарская климатическая технологическая компания Climeworks объявила о начале строительства своего крупнейшего завода для улавливания углекислого газа из воздуха, пишет The Verge. Завод под названием Mammoth («Мамонт») строится на плато Хеллисхейде (Hellisheiði) в Исландии.

В сентябре 2021 года Climeworks открыла в Хеллисхейде предыдущий крупнейший в мире завод по улавливанию воздуха — Orca. Он может улавливать до 4000 тонн углекислого газа в год, что примерно равно количеству выбросов из 790 пассажирских транспортных средств, работающих на газе. Объем улавливания завода Mammoth будет примерно в девять раз выше.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), сейчас в мире насчитывается около 20 таких заводов, и они пока не способны серьезно снизить выбросы парниковых газов. В МЭА утверждают, что для этого отрасль должна увеличить объемы поглощения до 85 млн тонн CO2 к концу десятилетия. Для сравнения: сегодня она способна уловить всего 0,01 млн тонн.

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