В Ирпене стартовало строительство самого большого открытого аквапарка в Киевской области (фото) — Finance.ua

В Ирпене стартовало строительство самого большого открытого аквапарка в Киевской области (фото) Сегодня 17:23 — Казна и Политика

В Ирпене стартовало строительство самого большого открытого аквапарка в Киевской области (фото)

В Ирпене стартовало строительство самого большого аквапарка в Киевской области RIVIERA CLUB. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Для чего это

Будут созданы новые рабочие места (обещают 200 человек за смену), пополняться местный бюджет, улучшаться инфраструктура и привлекаться новые инвестиции в развитие города.

Что там будет

Аквапарк в день сможет принять до 1000 человек. Особенно удобно будет туда добираться из жилого комплекса «Синергия Сити». Аквацентр расположен рядом с Ирпенской набережной на частном земельном участке.

В нем будет детский и взрослый водные комплексы с горками, взрослый бассейн для отдыха, а также летняя площадка для различных мероприятий, ресторан, фудкорт, кафе и многое другое.

Также сообщается, что проект строится с соблюдением всех норм безопасности. Учитывая, что одновременно в аквапарке будут находиться сотни людей, предусмотрено наличие аварийного и эвакуационного освещения, автоматического оповещения людей о пожаре, устройство первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами.

Во время воздушной тревоги посетители смогут спуститься в укрытие, предусмотренное проектом. Строительство аквапарка производится с соблюдением действующих норм законодательства Украины в сфере охраны окружающей среды.

Аквапарк планируется открыть в 2026 году.

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