В Ирландии тестируют цифровой кошелек для подтверждения возраста пользователей соцсетей

Флаг Ирландии
Правительство Ирландии приступило к тестированию цифрового кошелька с функцией проверки возраста, призванного ограничить доступ подростков к социальным сетям.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Цифровое удостоверение личности сможет облегчить проверку возраста, чтобы помочь защитить детей и молодежь от вреда на платформах социальных сетей», — говорится в заявлении Департамента государственных расходов и реформ.
Правительство страны рассматривает проверку возраста как часть более широкой политики регулирования цифровых платформ, в частности принадлежащих Meta.
Министр финансов Саймон Гаррис ранее отмечал, что подростки в соцсетях составляют «серьезную проблему общественного здоровья» из-за негативного влияния на психику.
Кроме подтверждения возраста, цифровой кошелек позволит хранить электронные версии официальных документов — в частности, свидетельств о рождении и водительских удостоверений.
Внедрение таких кошельков является частью общеевропейской инициативы: все страны ЕС должны быть введены до конца 2026 года, однако формат использования будет определять каждое государство в отдельности.
