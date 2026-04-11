В Ирландии тестируют цифровой кошелек для подтверждения возраста пользователей соцсетей Сегодня 02:03 — Технологии&Авто

Правительство Ирландии приступило к тестированию цифрового кошелька с функцией проверки возраста, призванного ограничить доступ подростков к социальным сетям.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Цифровое удостоверение личности сможет облегчить проверку возраста, чтобы помочь защитить детей и молодежь от вреда на платформах социальных сетей», — говорится в заявлении Департамента государственных расходов и реформ.

Правительство страны рассматривает проверку возраста как часть более широкой политики регулирования цифровых платформ, в частности принадлежащих Meta.

Министр финансов Саймон Гаррис ранее отмечал, что подростки в соцсетях составляют «серьезную проблему общественного здоровья» из-за негативного влияния на психику.

Кроме подтверждения возраста, цифровой кошелек позволит хранить электронные версии официальных документов — в частности, свидетельств о рождении и водительских удостоверений.

Внедрение таких кошельков является частью общеевропейской инициативы: все страны ЕС должны быть введены до конца 2026 года, однако формат использования будет определять каждое государство в отдельности.

