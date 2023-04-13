В Индии выпустили внедорожник с 10-местным салоном (фото) — Finance.ua
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В Индии выпустили внедорожник с 10-местным салоном (фото)

Фондовый рынок
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В Индии выпустили внедорожник с 10-местным салоном (фото)
В Индии выпустили внедорожник с 10-местным салоном (фото)
Весьма необычная премьера состоялась в Индии: местная компания Force Motors, специализирующаяся преимущественно на коммерческом транспорте, представила новую версию модели Force Citiline.
Обновленная модель Force Citiline предлагает более комфортабельные условия. Здесь четыре полноценных ряда сидений. На втором ряду — трехместный диван, разделенный в пропорции 60:40. Третий ряд представляет собой два раздельных кресла с проходом по центру, а на галерке — цельный диван на трех пассажиров.
Автомобиль имеет независимую пружинную подвеску спереди и неразрезной мост на рессорах сзади, причем у задних колес барабанный тормоз. Дорожный просвет — 191 мм.
В Индии выпустили внедорожник с 10-местным салоном (фото)
В движение машину приводит 91-сильный дизельный мотор с крутящим моментом в 250 Нм. В роли трансмиссии выступает пятиступенчатая механика, привод только задний.
В Индии Force Citiline можно купить по цене от 19 400 долларов.
В Украине такой автомобиль пригодился бы нашим защитникам.
По материалам:
MMR
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