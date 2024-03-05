В Индии выпустили электрический скутер с рекордным запасом хода (фото) — Finance.ua

В Индии выпустили электрический скутер с рекордным запасом хода (фото) 05.03.2024, 00:47 — Технологии&Авто

В Индии выпустили электрический скутер с рекордным запасом хода (фото)

Индийская компания Godawari Electric Motors представила электрический скутер Godawari EBLU Feo. Новинка получила рекордный запас хода, ABS, Bluetooth и GPS навигацию.

Двухколесник оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 4,8 кВт•ч. Благодаря ему скутер может похвастаться запасом хода в 260 км. Таким образом, модель предлагает больший запас хода, чем модели премиум-класса Ola Electric, такие как S1 Pro, которая может проехать до 181 км. Крутящий момент достигает 110 Нм, а максимальная скорость — 60 км/ч.

По словам разработчиков, скутер отличается уверенным ускорением и плавным управлением. Он предлагает подключение Bluetooth, GPS навигацию, противоугонные функции и цифровую комбинацию приборов. Также модель оснащена антиблокировочной тормозной системой (ABS) для оптимальной тормозной способности в разных сценариях. Обзор улучшается за счет индикатора на боковой подножке и подсветке.

Цена электрического Godawari EBLU Feo составляет около 1190 долларов.

Ampercar По материалам:

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