В Индии построят самую большую в мире солнечную электростанцию на воде — Finance.ua

В Индии построят самую большую в мире солнечную электростанцию на воде 11.08.2022, 01:29 — Технологии&Авто

В Индии построят самую большую в мире солнечную электростанцию на воде

В Индии планируется развернуть солнечную электростанцию мощностью 600 МВт на воде.

Об этом сообщает swarajyamag.com.

По плану разработчиков солнечные панели должны противодействовать испарению воды. В результате проект принесет двойную пользу. Солнечную электростанцию разместят на воде еще и для того, чтобы она охлаждала панели, в результате процесс аккумуляции солнечной энергии и ее превращение в электричество будет протекать гораздо эффективнее.

Проект получил название Omkareshwar Floating Solar. Его реализацию было поручено компаниям AMP Energy, NHDC и SJVN. На первом этапе запустят 3 блока, мощность которых составит 278 МВт. Затем выберут других подрядчиков, чтобы развернуть несколько блоков мощностью 300 МВт. На строительство потратят $378,7 млн. Разместят электростанцию на территории водохранилища Омкарешвар (центральная часть страны).

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Следует отметить, что в Индии уже есть несколько плавучих солнечных электростанций. Одна из них находится на юге страны. Ее мощность составляет 100 МВт, площадь — 243 га, и развернута она на водохранилище в городе Рамагундам. За счет станции удалось сократить количество испаряющейся воды на 70%, что эквивалентно 2 млрд м3 в год. Есть еще две солнечные электростанции поменьше — мощностью 25 МВт и 92 МВт.

В Европе солнечные панели разместят на специальной платформе в море. Инженерам удалось решить проблему с колебаниями, возникающими из-за волн. Компания SolarDuck представила платформу, которой не страшны коррозия, перепады температур и высокие волны.

Фокус По материалам:

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