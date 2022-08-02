Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии — Finance.ua
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Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии

Энергетика
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Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии
Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии
Германия в ближайшее время перезапустит работу электростанции Мерум в Нижней Саксонии. Это будет первая резервная угольная электростанция, которую запустят из-за угрозы энергетического кризиса.
Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на Федеральное агентство по сетям.
С 14 июля в Германии снова разрешается вводить в эксплуатацию угольные и мазутные электростанции так называемой резервной энергосистемы. Решение перезапустить их — временное и принято в целях экономии природного газа. Продавать электроэнергию с резервных электростанций, работающих на ископаемом топливе, можно будет до конца апреля 2023 года.
Их временный запуск представляет экономический интерес для операторов электростанций, поскольку оптовые цены на электроэнергию сейчас высоки, в то же время каменного угля на мировом рынке достаточно. По данным Федерального агентства по сетям, Мерум — пока единственная станция на каменном угле, зарегистрированная для перезапуска. В июне на основе природного газа в Германии производилось 11,2 процента электроэнергии.
16 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что за неимением российского газа Германия планирует возобновить работу 16 неактивных электростанций на угле и нефти, а также продлит срок эксплуатации еще 11 на ископаемом топливе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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