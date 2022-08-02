Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии — Finance.ua

Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии Сегодня 07:49 — Энергетика

Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии

Германия в ближайшее время перезапустит работу электростанции Мерум в Нижней Саксонии. Это будет первая резервная угольная электростанция, которую запустят из-за угрозы энергетического кризиса.

Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на Федеральное агентство по сетям.

С 14 июля в Германии снова разрешается вводить в эксплуатацию угольные и мазутные электростанции так называемой резервной энергосистемы. Решение перезапустить их — временное и принято в целях экономии природного газа. Продавать электроэнергию с резервных электростанций, работающих на ископаемом топливе, можно будет до конца апреля 2023 года.

Их временный запуск представляет экономический интерес для операторов электростанций, поскольку оптовые цены на электроэнергию сейчас высоки, в то же время каменного угля на мировом рынке достаточно. По данным Федерального агентства по сетям, Мерум — пока единственная станция на каменном угле, зарегистрированная для перезапуска. В июне на основе природного газа в Германии производилось 11,2 процента электроэнергии.

16 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что за неимением российского газа Германия планирует возобновить работу 16 неактивных электростанций на угле и нефти, а также продлит срок эксплуатации еще 11 на ископаемом топливе.

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