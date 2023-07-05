В Индии показали необычный электрический грузовик в стиле Tesla Cybertruck (фото) — Finance.ua
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В Индии показали необычный электрический грузовик в стиле Tesla Cybertruck (фото)

Технологии&Авто
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В Индии показали необычный электрический грузовик в стиле Tesla Cybertruck (фото)
В Индии показали необычный электрический грузовик в стиле Tesla Cybertruck (фото), Фото: Tresa Motors
Индийская компания Tresa Motors представила необычный электрический грузовик Model V0.1. Дизайн новинки вдохновлен пикапом Tesla Cybertruck.
Об этом сообщили на сайте autocarpro.in.
Tresa Model V0.1 получил прямоугольный дизайн с узкими передними фарами. Вместо боковых зеркал заднего вида будут установлены камеры.
Задние колеса грузовика закрывает панель кузова. Это позволит сделать новинку более обтекаемой.
Фото: Tresa Motors
Фото: Tresa Motors
Tresa Motors планируют продавать Model V0.1 в разных странах мира. Разработчики грузовика уверены, что он сможет конкурировать с популярными бензиновыми и дизельными моделями.
«У Индии есть потенциал стать глобальным центром электромобилей в ближайшие годы», — уверен основатель Tresa Motors Рохан Шраван.
Tresa Model V0.1 построен на платформе Axial Flux Motor Platform FLUX350. Архитектура позволяет оснастить грузовик несколькими электромоторами суммарной мощностью до 475 л.с.
Выход электрического грузовика на рынок намечен на 2025 год. Сейчас инженеры сосредоточены на доработке модели.
По материалам:
Фокус
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