В I квартале центробанки приобрели на 176% золота больше, чем в прошлом году — Finance.ua

В I квартале центробанки приобрели на 176% золота больше, чем в прошлом году
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в I квартале 2023 года регуляторы приобрели 228 тонн (на 176% больше, чем за аналогичный период предыдущего года — 82,7 тонны).
Об этом сообщает Всемирный совет по золоту.
Почти 69% от общего объема покупки драгоценного металла приходится всего на три государственных учреждения:
- Валютное управление Сингапура (MAS): +69 тонн золота (запасы увеличились в январе-марте на 45% - до 222 тонн);
- Народный банк Китая (PBoC): +58 тонн (общий объем в настоящее время — 2068 тонн);
- Центральный банк Турции: +30 тонн (запасы составили 572 тонны).
Продавцов было немного — всего на 47 тонн, из которых 96% приходится на три страны:
- Казахстан: -20 тонн;
- Узбекистан: -15 тонн;
- Камбоджа: -10 тонн.
В условиях нестабильности и постоянных колебаний на валютных рынках, а также ситуации с потенциальным дефолтом/спасением от дефолта США — процесс перехода в стабильный источник накопления, которым всегда является золото, продолжается.
Напомним, JPMorgan отмечает, что инвесторы, вероятно, предпочтут золото и технологические акции, поскольку эти ставки, как ожидается, обеспечат буфер против возможности рецессии в США в этом году.
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