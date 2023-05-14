В I квартале центробанки приобрели на 176% золота больше, чем в прошлом году — Finance.ua

В I квартале центробанки приобрели на 176% золота больше, чем в прошлом году Сегодня 23:27 — Банковские металлы

В I квартале центробанки приобрели на 176% золота больше, чем в прошлом году

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в I квартале 2023 года регуляторы приобрели 228 тонн (на 176% больше, чем за аналогичный период предыдущего года — 82,7 тонны).

Об этом сообщает Всемирный совет по золоту.

Почти 69% от общего объема покупки драгоценного металла приходится всего на три государственных учреждения:

Валютное управление Сингапура (MAS): +69 тонн золота (запасы увеличились в январе-марте на 45% - до 222 тонн);

Народный банк Китая (PBoC): +58 тонн (общий объем в настоящее время — 2068 тонн);

Центральный банк Турции: +30 тонн (запасы составили 572 тонны).

Продавцов было немного — всего на 47 тонн, из которых 96% приходится на три страны:

Казахстан: -20 тонн;

Узбекистан: -15 тонн;

Камбоджа: -10 тонн.

В условиях нестабильности и постоянных колебаний на валютных рынках, а также ситуации с потенциальным дефолтом/спасением от дефолта США — процесс перехода в стабильный источник накопления, которым всегда является золото, продолжается.

Напомним, JPMorgan отмечает, что инвесторы, вероятно, предпочтут золото и технологические акции, поскольку эти ставки, как ожидается, обеспечат буфер против возможности рецессии в США в этом году.

Фінансовий клуб По материалам:

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