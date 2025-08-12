В Госбанке рассказали о результатах проекта «Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий Украины» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

В Госбанке рассказали о результатах проекта «Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий Украины»

12
В Госбанке рассказали о результатах проекта «Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий Украины»
В Киеве подвели итоги проекта «Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий Украины». Об этом сообщает Sense Bank на своем официальном сайте. Грантовый проект стартовал 10 февраля 2025 года. Инициатива была реализована в рамках программы международного сотрудничества ReACT4UA, которая была совместно профинансирована правительством Германии и Норвежским агентством по сотрудничеству в целях развития (NORAD) при поддержке немецкой федеральной компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Как отмечается в новостях, государственный Sense Bank, как уполномоченный банк программы, реализовал проекты на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен. Предприниматели использовали грантовые средства в основном на закупку импортного и отечественного оборудования для производства электроэнергии из возобновляемых и невозобновляемых источников энергии. Всего было одобрено более 42% заявок, поступивших в Sense Bank.
В Госбанке рассказали о результатах проекта «Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий Украины»
«Участие в проекте „Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий Украины“ является знаковым событием для Sense Bank, так как это наш первый опыт участия в грантовых программах. Могу с уверенностью сказать, что благодаря слаженной работе всех без исключения участников и партнеров, проект оказался успешным и помог бизнесу сделать реальные шаги к энергетической независимости», — отметила Яна Шумунова, директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank.
«Поддерживая малые и средние предприятия в области энергоэффективности, мы закладываем основу для сильной экономики будущего. Проект энергетической устойчивости показал, что даже в прифронтовых регионах бизнес готов работать над собственной энергетической независимостью. Чтобы сделать эти решения современными и по-настоящему эффективными, Министерство экономики совместно с Офисом зеленого перехода запустили на портале „Сделано в Украине“ „Зеленую платформу“ — цифровой каталог программ зеленого финансирования, который помогает бизнесу и громаде находить ресурсы для внедрения энергосберегающих решений и устойчивой модернизации», — отметил заместитель министра экономики, экологии и сельского хозяйства Андрей Телюпа.
«Каждый грант от наших международных партнеров, направленный на поддержку энергетической устойчивости малого бизнеса, — это не просто сэкономленные киловатты в условиях полномасштабной войны, когда Россия пытается полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру. Это сохраненные рабочие места, стабильная работа и развитие предприятий, а главное — инвестиции в экономическую и финансовую устойчивость страны», — отметил Юрий Драганчук, заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции.
«Фонд развития предпринимательства уже продемонстрировал, что может быстро и эффективно реагировать на вызовы. Благодаря партнерству с международными донорами украинский бизнес получил десятки миллионов гривен на восстановление, модернизацию и повышение устойчивости бизнеса в крайне сложных условиях», — подытожил Валерий Майборода, первый заместитель председателя правления Фонда развития предпринимательства.
По материалам:
Сенс Банк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems