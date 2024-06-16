В ходе Fin Blogger Award выяснили, кто станет будущим лидером финансового блогинга — Finance.ua

В ходе Fin Blogger Award выяснили, кто станет будущим лидером финансового блогинга Сегодня 10:35

В ходе Fin Blogger Award выяснили, кто станет будущим лидером финансового блогинга

12 июня в Киеве состоялась вторая церемония вручения премии Fin Blogger Award 2024, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua, Минфин и Биржевой университет.

Престижную награду Fin Blogger Award уже второй год подряд присуждают лучшим украинским блогерам, которые создают контент в своих соцсетях, развивают финансовую грамотность украинцев и учат инвестировать.

Блогеры, инвесторы и гости праздника собрались в столичном Unit. City, чтобы узнать, кто получил звание лучших среди лидеров мнений в своей нише.

Во время события был назван и победитель в номинации «Будущий лидер финансового блогинга». Финансовые блогеры играют важную роль в повышении финансовой грамотности — именно они обеспечивают доступ к качественной финансовой информации для широкой аудитории.

Всего в номинации соревновались 27 авторов финансовых блогов, среди которых:

Среди всех претендентов в звание «Будущий лидер финансового блогинга» получила Марина Король — финансовая и инвестиционная экспертка.

По словам победительницы, перед ней стоит большая и масштабная задача — «сделать как можно больше украинцев финансового сознательными, чтобы каждый от мала до велика научился основам, которые сделают его жизнь лучше и легче».

Марина Король является блогером (85,2 тыс. подписчиков в Tik-Took и 19,5 тыс. — в Instagram), автором курса «Личные финансы», который является месячным пособием по финансам и помогает делать первые шаги в инвестировании.

Также инвестор проводит марафон «Женские деньги», где делится опытом и знаниями о том, как женщинам обрести финансовую независимость.

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