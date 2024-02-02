В Хмельницкой области в государственную собственность вернули хлебокомбинат стоимостью более 57 млн ​​грн — Finance.ua

В Хмельницкой области в государственную собственность вернули хлебокомбинат стоимостью более 57 млн ​​грн Сегодня 18:23 — Фондовый рынок

Суд вернул в государственную собственность целостный имущественный комплекс Волочиского комбината хлебопродуктов площадью более 19 тыс. кв. м и стоимостью более 57 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Хлебокомбинат, который не подлежал приватизации и должен был остаться в государственной собственности, в нарушение требований законодательства получил статус частного имущества.

Следовательно, с целью защиты интересов государства прокуроры обратились в суд с соответствующим иском.

В настоящее время решение суда исполнено — право собственности на имущественный комплекс признано за государством. Также отменены решения о государственной регистрации частной собственности на комбинат за публичным акционерным обществом.

Справка Finance.ua:

Фонд государственного имущества Украины приступил к процедуре приватизации 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», являющегося владельцем ТРЦ Ocean Plaza. Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

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