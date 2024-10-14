В Хмельницкой области разоблачили медиков, которые заработали 8 млн грн на фальшивых справках об инвалидности — Finance.ua
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В Хмельницкой области разоблачили медиков, которые заработали 8 млн грн на фальшивых справках об инвалидности

Криминал
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В Хмельницкой области разоблачили медиков, которые заработали 8 млн грн на фальшивых справках об инвалидности
В Хмельницкой области разоблачили медиков, которые заработали 8 млн грн на фальшивых справках об инвалидности, Фото: gp.gov.ua
В Хмельницкой области разоблачили двух медиков в содействии в получении группы инвалидности. Изъято около 8 млн грн.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Хмельницкая областная прокуратура уведомила о подозрении врача-невролога и фельдшера экстренной медицинской помощи по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины). По данным следствия, медики разработали незаконную схему заработка путем содействия в получении инвалидности.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Фельдшер организовывал поиск граждан, намеревавшихся получить группу инвалидности. Врач оформляла «клиентов» на стационарное лечение в неврологическое отделение и без их фактического пребывания изготовляла медицинские документы. В дальнейшем это становилось основанием для установления групп инвалидности.
Цена «услуг» колебалась от 3600 до 7800 долларов.
Правоохранители задержали фельдшера в порядке ст. 208 УПК Украины при получении средств.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
В ходе обысков у подозреваемых изъято 182 тыс. долларов США, более 6500 евро, что эквивалентно почти 8 млн грн, а также черновые записи, медицинскую документацию и мобильные телефоны.
В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ходатайство относительно другой фигурантки — находится на рассмотрении в суде. Проверяется причастность к совершению преступления работников МСЭК.
По материалам:
Finance.ua
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