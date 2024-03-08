В Херсонской области значительно увеличат площади для выращивания арбузов — Finance.ua

В Херсонской области значительно увеличат площади для выращивания арбузов Сегодня 22:19 — Аграрный рынок

В Херсонской области значительно увеличат площади для выращивания арбузов

В Херсонской области площади под арбузами планируется увеличить в 5 раз — до 1 тысячи гектаров. В то же время овощи в регионе будут выращивать на площади 6 тысяч гектаров.

Об этом в эфире « Суспільного » сообщил и. о. директора департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОВ Дмитрий Юнусов, пишет agroter.com.ua

— Если в прошлом году у нас было посеяно не более 200 гектаров херсонских арбузов, то в этом году мы планируем увеличить показатель до тысячи гектаров. И также других овощных культур — картофеля, томатов увеличим почти до пяти тысяч гектаров. Поскольку эта продукция дефицитная и цена на нее велика, некоторые фермеры переходят именно на эту продукцию, — сказал Дмитрий Юнусов.

Напомним, до войны в Херсонской области выращивалось 37,5% общего объема продукции арбуза в Украине. В прошлом году производство арбузов пытались возобновиться на правобережье, однако заминированные земли и постоянные обстрелы не позволяли полноценно запустить отрасль.

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