В Херсоне заработали банки: где открылись отделения — Finance.ua

В Херсоне заработали банки: где открылись отделения
Сегодня херсонцы уже смогут получить доступ к банковским операциям, начинают работать отделения Ощадбанка и ПриватБанка.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Ощадбанк возобновляет полноценную работу отделения и банкомата по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 29-А. График работы: с 09:00 до 15:00.
ПриватБанк будет частично предоставлять услуги в центральном отделении, расположенном в областном центре по ул. Потемкинская, 20. График работы: с 09:00 до 16:00.
В ближайшее время к работе вернутся и другие отделения этих банков.
Напомним, работает горячая линия Херсонского гуманитарного штаба, обратиться на которую можно по телефону:
(066) 637-49-85 или же написать в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp по номеру: (098) 176-16-98
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