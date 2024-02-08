В Германии историческое падение цен на недвижимость — Finance.ua

В Германии историческое падение цен на недвижимость
В Германии историческое падение цен на недвижимость
В 2023 году цены на немецкую недвижимость резко упали. Подобное явление исследователи уже назвали уникальным.
Об этом пишет tagesschau. de.
Как сообщает Tagesschau со ссылкой на результаты исследования Кильского института мировой экономики, цены на жилье в многоквартирных домах упали на 8,9%, усадьбы — на 11,3%, дома на несколько семей — на 20,1%.
В последние примерно 60 лет цены на недвижимость в Германии только росли. Теперь же тренд резко изменился в обратном направлении. Такого ускоренного падения не было с 1960-х годов — с начала фиксации наблюдений за ценами на покупку жилья.
Правда, цены падают неравномерно и не во всех городах. В конце 2023 года падение несколько замедлилось, и в семи мегаполисах (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кёльн, Мюнхен, Штутгарт) демонстрирует разную динамику.
Цены на квартиры в кондоминиумах в Кёльне и Штутгарте в последнем квартале упали на 3,6%, в Берлине, Франкфурте и Гамбурге — почти не изменились.
«Пока рано делать какой-то окончательный вывод, тренд будет более заметен в следующем квартале, считает президент IfW Мориц Шуларик. — Возможно, цены уже достигли дна».
По мнению экономиста, падение цен приведет к снижению банками процентных ставок по кредитам, что удешевит строительство и стимулирует спрос на объекты недвижимости.
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