В Германии историческое падение цен на недвижимость — Finance.ua

В Германии историческое падение цен на недвижимость Сегодня 16:20 — Недвижимость

В Германии историческое падение цен на недвижимость

В Германии историческое падение цен на недвижимость

В 2023 году цены на немецкую недвижимость резко упали. Подобное явление исследователи уже назвали уникальным.

Как сообщает Tagesschau со ссылкой на результаты исследования Кильского института мировой экономики, цены на жилье в многоквартирных домах упали на 8,9%, усадьбы — на 11,3%, дома на несколько семей — на 20,1%.

В последние примерно 60 лет цены на недвижимость в Германии только росли. Теперь же тренд резко изменился в обратном направлении. Такого ускоренного падения не было с 1960-х годов — с начала фиксации наблюдений за ценами на покупку жилья.

Правда, цены падают неравномерно и не во всех городах. В конце 2023 года падение несколько замедлилось, и в семи мегаполисах (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кёльн, Мюнхен, Штутгарт) демонстрирует разную динамику.

Цены на квартиры в кондоминиумах в Кёльне и Штутгарте в последнем квартале упали на 3,6%, в Берлине, Франкфурте и Гамбурге — почти не изменились.

«Пока рано делать какой-то окончательный вывод, тренд будет более заметен в следующем квартале, считает президент IfW Мориц Шуларик. — Возможно, цены уже достигли дна».

По мнению экономиста, падение цен приведет к снижению банками процентных ставок по кредитам, что удешевит строительство и стимулирует спрос на объекты недвижимости.

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