В Харьковской области за год отстроили 8 мостов, разрушенных россиянами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Харьковской области за год отстроили 8 мостов, разрушенных россиянами

Казна и Политика
12
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в Харьковской области составляет 7334 км, на которых находятся 557 мостов. В результате полномасштабной войны 1650 километров автодорог региона были разрушены полностью, 2440 — частично. Самые большие разрушения получили местные дороги в Изюмском районе — 988 километров, Купянском — 914 километров, Чугуевском — 736 километров и Харьковском — 356 километров.
Об этом на брифинге сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.
На восстановление местной сети дорог Харьковской области предусмотрена субвенция из госбюджета, с учетом остатков предыдущих лет, в размере 887 миллионов гривен, отметил директор ГП «Дороги Харьковщины».
«В 2023 году первоочередно проведена работа по обеспечению транспортного сообщения с деоккупированными громадами области. Было восстановлено 75,4 километра дорог, из них 22 километра в Чкаловской и Печенежской громадах: Граково — Лебяже — Базалиевка; 14,5 километра в Печенежской и Старосалтовской громадах: Мартово — Хотимля — ​​Старый Салтов; 8,1 километра в Высочанской громаде: поселок Бабаи, село Тимченки; 3,3 километра в Безлюдовской громаде: поселок Хорошево», — рассказал Игорь Турченко.
За счет эксплуатационного содержания произведен ремонт почти 88 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, нанесено более 200 километров дорожной и обновлено почти 300 квадратных метров пешеходной разметки, добавил директор КП «Дороги Харьковщины».
В результате вооруженной агрессии рф в регионе пострадали 27 мостов, из них 25 — разрушены полностью, 2 — получили частичные повреждения. На сегодня полностью восстановить удалось 8 сооружений, на 14 — обустроены временные проезды. Еще пять мостов расположены на территориях, приближенных к линии ведения боевых действий.
«В текущем году предприятие „Дороги Харьковщины“ выполняет капитальный ремонт на 5 мостах, расположенных на деоккупированных территориях: вблизи населенных пунктов Борщева, Базалиевка, Липцы, Черкасские Тишки и города Балаклея. Для выполнения этих работ предусмотрена субвенция из государственного бюджета, с учетом остатков предыдущих лет, в размере 167,9 миллиона гривен», — отметил Игорь Турченко.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.