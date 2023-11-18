В Харьковской области за год отстроили 8 мостов, разрушенных россиянами — Finance.ua

В Харьковской области за год отстроили 8 мостов, разрушенных россиянами Сегодня 04:03 — Казна и Политика

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в Харьковской области составляет 7334 км, на которых находятся 557 мостов. В результате полномасштабной войны 1650 километров автодорог региона были разрушены полностью, 2440 — частично. Самые большие разрушения получили местные дороги в Изюмском районе — 988 километров, Купянском — 914 километров, Чугуевском — 736 километров и Харьковском — 356 километров.

Об этом на брифинге сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

На восстановление местной сети дорог Харьковской области предусмотрена субвенция из госбюджета, с учетом остатков предыдущих лет, в размере 887 миллионов гривен, отметил директор ГП «Дороги Харьковщины».

«В 2023 году первоочередно проведена работа по обеспечению транспортного сообщения с деоккупированными громадами области. Было восстановлено 75,4 километра дорог, из них 22 километра в Чкаловской и Печенежской громадах: Граково — Лебяже — Базалиевка; 14,5 километра в Печенежской и Старосалтовской громадах: Мартово — Хотимля — ​​Старый Салтов; 8,1 километра в Высочанской громаде: поселок Бабаи, село Тимченки; 3,3 километра в Безлюдовской громаде: поселок Хорошево», — рассказал Игорь Турченко.

За счет эксплуатационного содержания произведен ремонт почти 88 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, нанесено более 200 километров дорожной и обновлено почти 300 квадратных метров пешеходной разметки, добавил директор КП «Дороги Харьковщины».

В результате вооруженной агрессии рф в регионе пострадали 27 мостов, из них 25 — разрушены полностью, 2 — получили частичные повреждения. На сегодня полностью восстановить удалось 8 сооружений, на 14 — обустроены временные проезды. Еще пять мостов расположены на территориях, приближенных к линии ведения боевых действий.

«В текущем году предприятие „Дороги Харьковщины“ выполняет капитальный ремонт на 5 мостах, расположенных на деоккупированных территориях: вблизи населенных пунктов Борщева, Базалиевка, Липцы, Черкасские Тишки и города Балаклея. Для выполнения этих работ предусмотрена субвенция из государственного бюджета, с учетом остатков предыдущих лет, в размере 167,9 миллиона гривен», — отметил Игорь Турченко.

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