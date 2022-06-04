В Харькове создали чат-бот с данными о повреждениях домов — Finance.ua
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В Харькове создали чат-бот с данными о повреждениях домов

Сегодня 16:37Недвижимость
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Для жителей Харькова, которые были эвакуированы в более безопасные регионы, создали специальный Telegram-бот. С помощью него можно узнать информацию о повреждениях домов.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Городской голова отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Харькове повреждения получили более 2 тысяч домов. Из них 500 построек не подлежат восстановлению. Поэтому власти решили создать специальный бот @tviyDimKharkivBot.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

«Пройдя очень простую регистрацию (в чат-боте, — ред.), вы сможете узнать — пострадало ли ваше жилье. Если да — то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входные группы. Исходя из полученных данных, вы сможете принять для себя взвешенное решение, возвращаться ли в Харьков», — отметил Терехов.
Он предупредил, что из-за значительных повреждений городские власти не успели обследовать каждый дом. В таком случае следует подождать несколько дней и снова сформировать запрос о состоянии дома.
Узнать информацию о повреждениях в Харькове можно по ссылке.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: РБК-Україна
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