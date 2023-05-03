В Харькове представили украинский беспилотник Sirko. В чем его особенность — Finance.ua

В Харькове представили украинский беспилотник Sirko. В чем его особенность Сегодня 16:26 — Казна и Политика

Фото: Дмитрий Гребенник

Разведывательный беспилотник «Сирко», разработанный харьковскими конструкторами, может собирать данные на расстоянии до 25 километров. На вооружении армии таких уже до 50 — их закупили волонтеры. Компания намерена подписать контракт с Министерством обороны.

Дрон разработало харьковское конструкторское бюро, рассказал председатель наблюдательного совета компании-разработчика Игорь Криничко.

«Мы считаем, что Украина с помощью нашего самолетика, равно как атаман Сирко, не проиграет ни одной битвы», — сказал Игорь Криничко.

Полковник запаса и волонтер Юрий Калгушкин, который консультирует разработчиков, рассказал, что беспилотник прошел тестирование в Министерстве обороны.

Фото: Дмитрий Гребенник

«Проводили испытания во время работы радиоэлектронной борьбы. Он показал себя очень хорошо. Если говорить о мини-дронах, таких как Mavic 3, Mavic Pro, то благодаря волонтерам Вооруженные силы ими обеспечены и обеспечиваются. Если говорить о тактических и оперативно-тактических, то потребность очень велика», — сказал Калгушкин.

«Сирко» может фиксировать камерой местность в течение полутора часов. Невооруженным глазом аппарат не виден на высоте 300 метров и выше, говорит Игорь Криничко.

«Нет никаких излучений. Выключаются все приборы и передатчики, создающие излучения. И учитывая то, что материал, из которого сделана машина, абсолютно радиопрозрачный, то есть радиоэхо очень-очень мало или даже его нет, дрон почти невозможно увидеть и в радиозоне», — объяснил Криничко.

По расчетам представителя компании, в месяц смогут производить до тысячи таких беспилотников.

Без наземной станции Sirko стоит 3 тысячи долларов. Комплекс, состоящий из станции и трех беспилотников, компания предлагает по цене $9250.

Размах крыльев у «Сирка» очень мал по сравнению с беспилотниками, имеющими подобный функционал, — всего 93 сантиметра. Конечно, это незаурядное преимущество. Ближайшие к «харьковчанину» зарубежные изделия в размахе имеют 1,67-1,7 метра. Весит он около 1,4 кг.

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