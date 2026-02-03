0 800 307 555
В Харькове из-за ударов рф сливают воду из системы отопления в 820 домах — мэр

В Харькове из-за массированной комбинированной атаки россии приняли решение слить воду из системы отопления в 820 жилых домах, чтобы не допустить замерзания тепловых сетей.
Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в Телеграме.
По словам мэра, россия наносит целенаправленные удары по объектам энергетической инфраструктуры.
«Цель очевидна — нанести максимальные разрушения и оставить город без тепла в условиях сильного мороза», — отметил Терехов.

Вынужденное решение по поводу отопления

Как заявил депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук в эфире Киев24, одна из ведущих ТЭЦ Харькова получила сильные повреждения. Восстановление в нынешних условиях пока невозможно.
Городские власти констатируют, что из-за повреждения одной из крупнейших теплоэлектроцентралей другого технического решения нет.
«Мы уже понимаем, что придется принимать трудные решения. Одно из них вынужденное, но единственно возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, питающихся от одного из крупнейших ТЭЦ. Я понимаю, насколько это тяжело в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта», — сообщил городской голова Терехов.
По его словам, иного выхода наши специалисты не видят.

Пункты Несокрушимости и транспорт

В связи с ситуацией в Харькове круглосуточно будут работать все 101 пункт Несокрушимости. При необходимости городские власти готовы оперативно развернуть дополнительные пункты обогрева.
Возможны перебои в работе городского электротранспорта. Для обеспечения мобильности жителей города запускают дополнительные автобусные маршруты.
