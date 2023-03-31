В ГСЧС рассказали, стоит ли уже «переобуваться» на летнюю резину — Finance.ua

В ГСЧС рассказали, стоит ли уже «переобуваться» на летнюю резину Сегодня 05:18 — Технологии&Авто

В ГСЧС рассказали, стоит ли уже «переобуваться» на летнюю резину

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям водителям пока не рекомендуют «переобуваться» на летнюю резину.

Об этом во время брифинга сказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий. Отвечая на вопрос о возможных осложнениях погодных условий на следующей неделе, он отметил, что ГСЧС к этому постоянно готова и постоянно мониторит ситуацию. «Я бы сейчас не рекомендовал водителям „переобуваться“ на летнюю резину. Пока подождите, когда ситуация с погодными условиями стабилизируется», — призвал он.

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Кроме того, Хорунжий отметил, что ГСЧС мониторит ситуацию относительно возможного подъема уровней воды в реках.

«В частности у нас есть информация, что 31 марта, в связи с осадками, на реках бассейна Припяти ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,3 м и выход воды, соответственно, на поймы. Это касается Ковельского, Камень-Каширского районов Волынской области», — рассказал представитель службы.

Как известно, в последние дни в Украину пришло похолодание. Это привело к авариям на дорогах, обесточиванию и увеличению энергопотребления.

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УНІАН По материалам:

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