В Украине предлагают запретить эвакуацию автомобилей во время войны — Finance.ua
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В Украине предлагают запретить эвакуацию автомобилей во время войны

Казна и Политика
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Депутаты Верховной Рады предлагают запретить эвакуацию транспортных средств инспекторами по парковке во время войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 9092.
В пояснительной записке отмечается, что за период полномасштабной войны количество случаев эвакуации транспортных средств возросло. При этом часто такие задержания проходят даже без законных оснований.
Депутаты добавляют, что во время воздушной тревоги водители вынуждены быстро покидать автомобили для поиска укрытия, часто нарушая правила остановки или стоянки. В таком случае недопустимо требовать от водителей не нарушать правила, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственной жизни и здоровье, а не соблюдении Правил дорожного движения.
К тому же во время военного или чрезвычайного положения может возникнуть необходимость в немедленной и быстрой эвакуации. Однако это невозможно оперативно осуществить, если транспортное средство временно задержано инспекторами по парковке и находится на хранении на специальной площадке или стоянке.
Так, в Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается добавить следующее: временное задержание транспортных средств инспекторами по парковке не применяется в местностях, в которых введен правовой режим военного положения или правовой режим чрезвычайного положения.
Напомним, жителям Киева объяснили, как с помощью «Дія» быстрее забрать автомобиль со штрафплощадки.
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По материалам:
РБК-Україна
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