В ГСЧС раскрыли масштабную коррупцию: ежемесячная «прибыль» составляла 10 миллионов гривен — Finance.ua
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В ГСЧС раскрыли масштабную коррупцию: ежемесячная «прибыль» составляла 10 миллионов гривен

Криминал
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В ГСЧС раскрыли масштабную коррупцию: ежемесячная «прибыль» составляла 10 миллионов гривен
В ГСЧС раскрыли масштабную коррупцию: ежемесячная «прибыль» составляла 10 миллионов гривен, ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которая заключалась в системном получении незаконного вознаграждения (взяток) от предпринимателей за согласование разрешительной документации.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Отмечается, что должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.
Прежде всего «схема» касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально-опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.
«За полученную взятку чиновники ГСЧС не проводили фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, во время ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом, они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины», — говорится в сообщении.
В ГСЧС раскрыли масштабную коррупцию: ежемесячная «прибыль» составляла 10 миллионов гривен
ssu.gov.ua
По данным СБУ, ежемесячные «доходы» злоумышленников от организованной ими преступной «схемы» составляли более 10 млн грн.
В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, принимавших взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.
Следователи Службы безопасности уведомили о подозрении первые 6 лиц преступной группы по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 368 («принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом»); ч. 3 ст. 369 («предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).
В настоящее время досудебное следствие продолжается. Все участники преступной группы будут привлечены к уголовной ответственности.
По материалам:
УНІАН
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