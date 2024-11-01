В Грузии отказались выполнять одно из условий для вступления в ЕС — Finance.ua

В Грузии отказались выполнять одно из условий для вступления в ЕС Сегодня 18:00

Власти Грузии не будут выполнять одно из требований для возобновления движения в ЕС. Речь идет об отзыве так называемого закона об «иноагентах».

Соответствующее заявление сделал секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Журналисты спросили, будет ли «Грузинская мечта» после выборов отзывать закон «О прозрачности иностранного влияния», который называют также законом об «иноагентах».

«Нет. Вы не обрадуетесь, но мы не будем его отзывать», — сказал он в ответ.

По его словам, если бы в Грузии не приняли этот закон, то «на проспекте Руставели сейчас бы стояли десятки тысяч человек».

«И этот закон, и запрет пропаганды (речь идет о законе о запрете „ЛГБТ-пропаганды“) были легитимизированы большинством грузинского народа», — заявил Мдинарадзе.

В прошлую субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Во время голосования были зафиксированы массовые вбросы бюллетеней, нарушения и потасовки.

По данным ЦИК Грузии, победу одержала пророссийская партия «Грузинская мечта», управляющая страной более 10 лет. Четыре оппозиционных партий преодолели порог в 5% и пришли в парламент, но отказались признавать результаты выборов. В Тбилиси прошел протест после выборов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.