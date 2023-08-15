В громадах начали работать комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье — Finance.ua

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В громадах начали работать комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье

Личные финансы
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В громадах начали работать комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье
В громадах начали работать комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье
С сегодняшнего дня в громадах начинают работать специальные комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье.
Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Это означает, что уже в ближайший месяц с украинцами, которые подали заявки, будут связываться представители местных властей для проверки необходимых документов и принятия окончательного решения. Поэтому, если ваше жилье разрушено в результате российской агрессии, то в первую очередь вы должны подать заявление на компенсацию», — рассказал министр.

Как подать заявление на компенсацию

Сделать это можно по следующей процедуре:
  • проверить, зарегистрировано ли ваше жилье в Государственном реестре прав. Если нет — сделать это через ЦПАУ, нотариуса или в местных и поселковых советах. Подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой #єВідновлення в приложении Дія;
  • заказать справку о несудимости. Компенсацию не смогут получить лица, судимые за преступления против основ национальной безопасности;
  • ждать уведомления от комиссии.
В громадах начали работать комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье
Обратите внимание, что это единственный утвержденный порядок. Никакого другого не существует. Заказывать дополнительные справки, искать QR-коды, обращаться к посторонним лицам, обязательно фиксировать повреждения — не нужно.
Любая обновленная информация будет опубликована на официальных каналах Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
В громадах начали работать комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье
«Будьте внимательны, уведомления из любых других источников могут быть недостоверными», — подчеркивают в министерстве.
На этом этапе будут рассматриваться заявки только от единоличных собственников жилья. Для тех, чье жилье находится в совладении, кто уже сделал ремонты, чье жилье находится на временно оккупированной территории — сейчас Министерство работает над механизмами и планирует презентовать их уже осенью.
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Также продолжает работать первый этап программы #єВідновлення — денежного пособия от государства на ремонты. Подать заявку вы можете через Дію. Уже согласованы выплаты на общую сумму 624 469 911 гривен.
Если у вас возникают какие-либо вопросы, обращайтесь на правительственную горячую линию 1545 (кнопка 2) или чат-боты Правительственного контактного центра.
По материалам:
Finance.ua
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