В громадах начали работать комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье — Finance.ua

В громадах начали работать комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье Сегодня 16:14 — Личные финансы

В громадах начали работать комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье

С сегодняшнего дня в громадах начинают работать специальные комиссии по рассмотрению вопросов компенсаций за уничтоженное жилье.

Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Это означает, что уже в ближайший месяц с украинцами, которые подали заявки, будут связываться представители местных властей для проверки необходимых документов и принятия окончательного решения. Поэтому, если ваше жилье разрушено в результате российской агрессии, то в первую очередь вы должны подать заявление на компенсацию», — рассказал министр.

Как подать заявление на компенсацию

Сделать это можно по следующей процедуре:

проверить, зарегистрировано ли ваше жилье в Государственном реестре прав. Если нет — сделать это через ЦПАУ, нотариуса или в местных и поселковых советах. Подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой #єВідновлення в приложении Дія;

заказать справку о несудимости. Компенсацию не смогут получить лица, судимые за преступления против основ национальной безопасности;

ждать уведомления от комиссии.

Обратите внимание, что это единственный утвержденный порядок. Никакого другого не существует. Заказывать дополнительные справки, искать QR-коды, обращаться к посторонним лицам, обязательно фиксировать повреждения — не нужно.

Любая обновленная информация будет опубликована на официальных каналах Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

«Будьте внимательны, уведомления из любых других источников могут быть недостоверными», — подчеркивают в министерстве.

На этом этапе будут рассматриваться заявки только от единоличных собственников жилья. Для тех, чье жилье находится в совладении, кто уже сделал ремонты, чье жилье находится на временно оккупированной территории — сейчас Министерство работает над механизмами и планирует презентовать их уже осенью.

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Также продолжает работать первый этап программы #єВідновлення — денежного пособия от государства на ремонты. Подать заявку вы можете через Дію. Уже согласованы выплаты на общую сумму 624 469 911 гривен.

Если у вас возникают какие-либо вопросы, обращайтесь на правительственную горячую линию 1545 (кнопка 2) или чат-боты Правительственного контактного центра.

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