В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей — Finance.ua

В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей Сегодня 10:33 — Казна и Политика

около 4100 грузовиков. В Польше продолжают блокировать границу с Украиной. По состоянию на утро понедельника, 25 декабря, в очередях застряли

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В настоящее время заблокированы три контрольно-пропускных пункта. Он добавил, что накануне утром был разблокирован пункт пропуска «Шегини».

«К счастью, это произошло, потому что фактически с 27 ноября круглосуточно это направление блокировалось. И за минувшие сутки мы отметили, что количество пересекших границу грузовых транспортных средств значительно возросло. Зато три направления остаются заблокированы — это «Ягодин — Дорогуск», «Краковец — Корчёва», «Рава-Русская — Гребенное», — добавил Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что определенное движение грузовиков происходит через пункт пропуска «Краковец».

Наименьшее количество грузовых автомобилей пропускает «Ягодин — Дорогуск». Примечательно, что за минувшие сутки границу там пересекло всего 150 транспортных средств в обоих направлениях, хотя пропускная способность составляет 1200−1400 грузовых автомобилей.

Ситуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики приступили к блокаде пунктов пропуска на украинской границе. 11 декабря после месячной забастовки была разблокирована работа грузового пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск». Однако сейчас его работа снова осложнена.

Позже стало известно, что к протестам перевозчиков присоединятся и польские фермеры.

22 декабря Минвосстановления Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовало план действий по разблокированию границы. В Польше выражали надежду, что снять блокаду удастся до Рождества.

УНІАН По материалам:

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