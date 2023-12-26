В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Казна и Политика
56
В Польше продолжают блокировать границу с Украиной. По состоянию на утро понедельника, 25 декабря, в очередях застряли около 4100 грузовиков.
Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В настоящее время заблокированы три контрольно-пропускных пункта. Он добавил, что накануне утром был разблокирован пункт пропуска «Шегини».
«К счастью, это произошло, потому что фактически с 27 ноября круглосуточно это направление блокировалось. И за минувшие сутки мы отметили, что количество пересекших границу грузовых транспортных средств значительно возросло. Зато три направления остаются заблокированы — это «Ягодин — Дорогуск», «Краковец — Корчёва», «Рава-Русская — Гребенное», — добавил Демченко.
Спикер ГПСУ отметил, что определенное движение грузовиков происходит через пункт пропуска «Краковец».
Наименьшее количество грузовых автомобилей пропускает «Ягодин — Дорогуск». Примечательно, что за минувшие сутки границу там пересекло всего 150 транспортных средств в обоих направлениях, хотя пропускная способность составляет 1200−1400 грузовых автомобилей.

Ситуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики приступили к блокаде пунктов пропуска на украинской границе. 11 декабря после месячной забастовки была разблокирована работа грузового пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск». Однако сейчас его работа снова осложнена.
Позже стало известно, что к протестам перевозчиков присоединятся и польские фермеры.
22 декабря Минвосстановления Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовало план действий по разблокированию границы. В Польше выражали надежду, что снять блокаду удастся до Рождества.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.