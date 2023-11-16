В ГПСУ ответили, имеет ли право мужчина, который сам воспитывает детей, выезжать за границу — Finance.ua

В ГПСУ ответили, имеет ли право мужчина, который сам воспитывает детей, выезжать за границу Сегодня 09:29 — Казна и Политика

В ГПСУ ответили, имеет ли право мужчина, который сам воспитывает детей, выезжать за границу

Во время военного положения в Украине действуют правила выезда мужчин за рубеж. Право на пересечение границы действует и для отцов, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

Об этом идет речь на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Категории лиц, которые могут покидать страну, определены частью 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В законе говорится, что право на выезд имеют женщины и мужчины, которые самостоятельно занимаются воспитанием ребенка в возрасте до 18 лет.

Какие документы нужно иметь для выезда

Такие мужчины могут пересечь границу, если будут иметь при себе следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти матери ребенка;

или решение суда о лишении матери родительских прав;

или решение суда о признании матери без вести пропавшей;

или решение суда о том, что мать умерла.

Можно ли пересечь границу без детей

«Для мужчины, являющегося отцом троих и более детей, можно пересекать границу без детей, при наличии указанных документов или их нотариально заверенных копий. Также следует учесть, что если мужчина не проживает одной семьей со своим ребенком (детьми), необходимо предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей)», — говорится в сообщении.

Документами, подтверждающими это, могут быть:

решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей);

справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов.

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