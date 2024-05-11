В Гоструда объяснили, может ли руководитель предприятия установить режим неполного рабочего времени — Finance.ua

В Гоструда объяснили, может ли руководитель предприятия установить режим неполного рабочего времени Сегодня 11:09 — Личные финансы

В Гоструда объяснили, может ли руководитель предприятия установить режим неполного рабочего времени

Руководитель должен обратиться к общему собранию участников с просьбой об установлении режима неполного рабочего времени.

Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по труду.

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В регуляторе объяснили, что для руководства хозяйственной деятельностью организации собственник (собственники) или уполномоченный им орган назначает руководителя организации.

С ним заключается договор или контракт согласно статье 65 Хозяйственного кодекса Украины.

В документе определяются:

срок найма;

право;

обязанности и ответственность руководителя;

условия материального обеспечения;

условия увольнения с должности;

другие условия найма по согласованию сторон.

В сообщении отметили, что если учредительными документами, трудовым договором или контрактом с руководителем не определен особый порядок согласования вопроса об установлении ему неполного рабочего времени, трудовой договор или контракт не заключался, руководствоваться необходимо нормами статьи 56 КЗоТ Украины.

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Ими определено: как при принятии на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя может устанавливаться по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом, то есть по соглашению сторон, заключивших трудовой договор.

Как установить режим неполного рабочего времени

Специалисты отметили, что руководитель должен обратиться к общему собранию участников с просьбой об установлении режима неполного рабочего времени.

Если такая просьба будет удовлетворена, основанием для издания приказа об установлении руководителю режима неполного рабочего времени является протокол (выписка из протокола) собрания участников общества.

«Если в трудовом договоре (контракте) директора указан режим его работы, необходимо внести в него соответствующие изменения», — резюмировали в Гоструда.

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