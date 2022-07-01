В Госпогранслужбе пояснили, при каких условиях россияне законно могут попасть в нашу страну — Finance.ua

В Госпогранслужбе пояснили, при каких условиях россияне законно могут попасть в нашу страну Сегодня 16:33

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для граждан российской федерации. Две недели назад такое решение одобрило правительство.

Теперь гражданам россии для законного въезда в Украину нужно пройти очень непростой путь.

Граждане рф, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах, — анонсировали в МИДе.

То есть россияне для получения украинской визы должны выехать, например, в Эстонию, Польшу, Молдову или еще какую-то страну. И там подать на визу. Выдавать должны стандартные типы виз — транзитные «В», краткосрочные «С» и долгосрочные «D».

Транзитные позволяют быть в Украине 5 дней, краткосрочные — 90 дней в течение полугода (может быть один въезд или много въездов), а также долгосрочные для будущего оформления вида на жительство.

В Государственной пограничной службе Украины объяснили, при каких условиях россияне законно могут попасть в нашу страну:

россияне не могут без приглашения приехать в Украину. Для въезда также требуются загранпаспорт и ксерокопия паспортных данных принимающей стороны;

с собой необходимо иметь сумму, равную 20 прожиточным минимумам, на месяц — 52 тыс. грн;

«С сегодняшнего дня на границе начало действовать решение правительства Украины о прекращении безвизовых поездок для россиян. Путешествия без визы — это привилегия для граждан развитых демократий, которые не убивают мирных людей и не посягают на суверенитет других государств. И россия в этот список явно не попадает» , — написал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в Facebook.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.