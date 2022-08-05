В Госпогранслужбе объяснили, могут ли снятые с военного учета мужчины покидать страну — Finance.ua

В Госпогранслужбе объяснили, могут ли снятые с военного учета мужчины покидать страну Сегодня 19:25 — Казна и Политика

В Госпогранслужбе объяснили, могут ли снятые с военного учета мужчины покидать страну

Мужчинам, снятым с военного учета, разрешен выезд за границу. Но только тогда, когда исключение произошло на основании решения ВВК о непригодности к военной службе.

В частности, выезд за границу разрешен, если мужчина в установленном порядке оформил инвалидность.

«Мужчины, имеющие документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью „снят с военного учета“ — данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья я, а потому рекомендуем обратиться в ТЦК и СП. Ограниченно пригодные в военное время — не могут пересекать границу», — сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.