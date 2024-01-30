В госбюджете-2024 кредиты и долги составят 100% ВВП, — Разумков Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Бывший глава Верховной Рады, глава межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков сообщил, что в государственном бюджете на 2024 год кредиты и долги Украины будут составлять почти 100% ВВП.

Об этом он рассказал в интервью Українським Новинам.

«Они (бюджетный комитет и Минфин) сейчас вернули бюджет к тому, что у нас обязательства (кредиты, долги) будут составлять почти 100% ВВП», — сказал он.

По его словам, все, что производит государство, будет равно кредиту, который Украина получила от международных партнеров.

Разумков резко отрицательно высказался против идеи повышения налогов и отметил, что нужно было использовать международную помощь для кредитования бизнеса.

«Потому что сейчас очень легко, когда ты показал свою бестолковость, выйти и сказать, что мы неправильно посчитали вместе с Минфином, Кабмином и Офисом президента, поэтому давайте вы будете платить больше налогов. А что вы сделали для того, чтобы больше платили налогов?» — добавил он.

Государственный бюджет на 2024 год предусматривает уменьшение финансирования Министерства обороны более чем на четверть или на 280 млрд гривен, с 1,44 трлн гривен до 1,16 трлн грн по сравнению с госбюджетом-2023.

Українські Новини По материалам:

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