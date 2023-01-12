В госбюджет Украины в 2022 году уплачено почти 86 млн грн по WIM-штрафам — Finance.ua
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В госбюджет Украины в 2022 году уплачено почти 86 млн грн по WIM-штрафам

Казна и Политика
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В «Укртрансбезопасности» сообщили, что в 2022 году государственный бюджет Украины благодаря работе WIM-систем пополнился на 85,8 млн грн.
«При этом вынесено 7464 постановления на перевозчиков за нарушения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что только в декабре в государственный бюджет страны поступило 11 млн грн.
За прошедшую неделю «Укртрансбезопасности» вынесло 260 постановлений на 4 411 500 грн.
Больше всего нарушителей зафиксировано в следующих областях:
  • Днепропетровская — 55 постановлений на 1 045 500 грн;
  • Черкасская — 44 постановления на 603 500 грн;
  • Киевская — 39 постановлений на 561 000 грн;
  • Запорожская — 24 постановления на 561 000 грн.
Напомним, штрафы за нарушение габаритно-весовых норм составляют:
  • от 5% до 10% — 8 500 грн;
  • от 10% до 20% — 17 000 грн;
  • от 20% до 30% — 34 000 грн;
  • свыше 30% установленной нормы — 51 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Центр транспортних стратегій
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