В госбюджет Украины в 2022 году уплачено почти 86 млн грн по WIM-штрафам — Finance.ua

В госбюджет Украины в 2022 году уплачено почти 86 млн грн по WIM-штрафам Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В «Укртрансбезопасности» сообщили, что в 2022 году государственный бюджет Украины благодаря работе WIM-систем пополнился на 85,8 млн грн.

«При этом вынесено 7464 постановления на перевозчиков за нарушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только в декабре в государственный бюджет страны поступило 11 млн грн.

За прошедшую неделю «Укртрансбезопасности» вынесло 260 постановлений на 4 411 500 грн.

Больше всего нарушителей зафиксировано в следующих областях:

Днепропетровская — 55 постановлений на 1 045 500 грн;

Черкасская — 44 постановления на 603 500 грн;

Киевская — 39 постановлений на 561 000 грн;

Запорожская — 24 постановления на 561 000 грн.

Напомним, штрафы за нарушение габаритно-весовых норм составляют:

от 5% до 10% — 8 500 грн;

от 10% до 20% — 17 000 грн;

от 20% до 30% — 34 000 грн;

свыше 30% установленной нормы — 51 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Центр транспортних стратегій По материалам:

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