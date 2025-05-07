В Госагентстве восстановления рассказали о ходе работ на одном из самых длинных мостов в Киевской области — Finance.ua

В Госагентстве восстановления рассказали о ходе работ на одном из самых длинных мостов в Киевской области Сегодня 13:37 — Казна и Политика

В Госагентстве восстановления рассказали о ходе работ на одном из самых длинных мостов в Киевской области

В Киевской области продолжается восстановление моста через реку Тетерев. Это сооружение было разрушено во время боевых действий в марте 2022 года: одно железобетонное пролетное строение получило значительные повреждения, другие были частично повреждены.

Об этом пишет Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Полностью завершен демонтаж асфальтобетонного покрытия, тротуаров, барьерного и перильного ограждения, монолитной плиты пролетных строений и системы водоотведения, поврежденных железобетонных пролетных строений и подферменников.

Также завершено обустройство металлических пролетных строений в прогонах 6−9. В настоящее время продолжаются работы по подъему прогона 3−6, ремонту и усилению ригелей опор прогона 6−9, устройству новых подферменников.

«Проводим капитальный ремонт, чтобы восстановить устойчивое транспортное сообщение через один из самых длинных мостов в области», — отметили в ведомстве.

Длина моста составляет более 300 метров. Он критически важен для местных общин и экономики страны.

Капремонт продолжается в рамках пилотного проекта по восстановлению шести мостов в Киевской области при поддержке UK Export Finance (UKEF).

Центр транспортних стратегій По материалам:

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