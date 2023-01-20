В городах Европы существенно ограничивают скорость движения — Finance.ua

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В городах Европы существенно ограничивают скорость движения

Мир
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В городах Европы существенно ограничивают скорость движения
В городах Европы существенно ограничивают скорость движения
Чем ниже скорость транспортного средства, тем менее вероятны трагические последствия в случае ДТП. Поэтому в европейских городах ширится инициатива «Зона 30».
Так, в черте города Милана могут запретить разгоняться быстрее 30 км/ч.
Инициатива находится на рассмотрении городского совета. Ожидается, что низкоскоростная территория получит название «Зона 30». Ее границы будут включать всю территорию города, за исключением нескольких крупных магистралей.
Ограничивать скорость в городах рекомендует Европейский совет по транспортной безопасности (ETSC). Таким образом, Евросоюз рассчитывает к 2030 году снизить на 50% количество смертей и тяжелых травм в дорожно-транспортных происшествиях. В них традиционно больше всего страдают пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.
Подобные скоростные ограничения уже вступили в силу во многих европейских мегаполисах, например Амстердаме, Софии, Париже и Брюсселе, а также во многих испанских городах.
По материалам:
Закон і Бізнес
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