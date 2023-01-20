В городах Европы существенно ограничивают скорость движения — Finance.ua

В городах Европы существенно ограничивают скорость движения Сегодня 02:41 — Мир

В городах Европы существенно ограничивают скорость движения

Чем ниже скорость транспортного средства, тем менее вероятны трагические последствия в случае ДТП. Поэтому в европейских городах ширится инициатива «Зона 30».

Так, в черте города Милана могут запретить разгоняться быстрее 30 км/ч.

Инициатива находится на рассмотрении городского совета. Ожидается, что низкоскоростная территория получит название «Зона 30». Ее границы будут включать всю территорию города, за исключением нескольких крупных магистралей.

Ограничивать скорость в городах рекомендует Европейский совет по транспортной безопасности (ETSC). Таким образом, Евросоюз рассчитывает к 2030 году снизить на 50% количество смертей и тяжелых травм в дорожно-транспортных происшествиях. В них традиционно больше всего страдают пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.

Подобные скоростные ограничения уже вступили в силу во многих европейских мегаполисах, например Амстердаме, Софии, Париже и Брюсселе, а также во многих испанских городах.

Закон і Бізнес По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.