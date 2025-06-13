В Google объяснили, почему их поисковик и другие важные сервисы вышли из строя — Finance.ua

В Google объяснили, почему их поисковик и другие важные сервисы вышли из строя Сегодня 23:16 — Технологии&Авто

В Google объяснили, почему их поисковик и другие важные сервисы вышли из строя

В четверг, 12 июня, во всем мире пользователи столкнулись с перебоями в работе популярных приложений из-за технической ошибки в облачной инфраструктуре Google Cloud, на которой работают десятки онлайн-сервисов.

Об этом сообщили в компании Google.

Проблема возникла из-за автоматического обновления, ошибочно изменившего лимиты запросов (так называемые квоты) для многих систем, обрабатывающих данные. Поэтому большинство запросов в Google Cloud начали блокироваться. Компания быстро обошла эту проверку, и через 2 часа большинство сервисов возобновили работу. Но в одном из основных регионов система сильно перегрузилась, поэтому восстановление затянулось.

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Этот сбой также задел Cloudflare — глобальную сеть, обеспечивающую безопасную и быструю работу тысяч сайтов. Они сообщили, что из-за проблемы в Google Cloud их сервисы, например авторизация, доставка контента и аналитика, работали с перебоями почти 3 часа.

В компании подчеркнули, что это не была хакерская атака, и данные пользователей не пострадали. Google пообещала в ближайшие дни опубликовать полный технический отчет и меры, которые помогут избежать подобного в будущем.

Українські Новини По материалам:

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